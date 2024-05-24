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24 May 2024 - 11:57- Gündem G:

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

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Kocaeli Fuarcılık A.Ş’nin öncülüğünde yapılan ilk fuar olan Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı. Üç gün sürecek fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ülkenin ve kentin gelişmesi açısından bilişim, yapay zeka ve teknolojik gelişmeleri kaçırmamak gerektiğine dikkat çekti.

Süriye Çatak Tek
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Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı mask
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı
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100 FİRMA KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Ticaret Odası (KOTO), Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Gebze Ticaret Odası (GTO), Körfez Ticaret Odası (KTO) işbirliği ile kurulan Kocaeli Fuarcılık A.Ş tarafından yapılan Kocaeli Bilişim Fuarı başladı. Kocaeli Kongre Merkezi’nde başlayan Bilişim Fuarı üç gün sürecek. Yapay Zeka ile kapılarını açan Bilişim Fuarı, Kocaeli Fuarcılık A.Ş’nin ilk etkinliği olması açısından da büyük öneme sahip. Kongre Merkezi’ndeki fuara 100 firma katıldı.

 

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

DAHA ÇOK FUAR YAPACAĞIZ

Bilişim Fuarı’nın açılışına Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KOTO Başkanı Necmi Bulut, KSO, GTO ve KTO başkan ve yöneticileri, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş katıldı. Açılışta Kocaeli Fuarcılık A.Ş adına konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, bilişim açısından Kocaeli’nin potansiyelinin çok yüksek olduğunu belirtti. Hedeflerinin her yıl yeni fuarlara imza atmak olduğunu söyleyen Bulut, “Kentimizi tanıtmak ve işbirlikleri sağlamak için bu tür fuarlara ihtiyacımız var” dedi.

 

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

YAKINDAN TAKİP ETMEK LAZIM

Kocaeli Fuarcılık A.Ş ile fuar alanında önemli bir adımın atıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, fuar ve fuarcılık alanın yeni çalışmalar yapılacağını belirtti. Bilişimin çok detaylı tartışılması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, sanayinin gelişmesini tarihsel olarak anlattı. Sanayideki gelişimi yakından takip eden ve kullananların ilerlediğini ifade eden Büyükakın, “Bilimsel gelişmeler tehlike ve fırsatları içinde barındırıyor. Yapay zekanın olumlu ve olumsuz yanları da var.

 

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

RİSKLER VAR

Şehrimizin geleceğini teknolojik gelişmelerle birlikte düşünmeliyiz. Küresel iklim değişikliği başımızın en büyük belası. Dünya risk raporunun en başında gıda tehdidi var. Siber riskler de bu raporun en başında yer alanlardan biri. Bizim çok fazla gelişmiş insana ihtiyacımız var. Biz geleceğe ne kadar iyi hazırlanırsak o kadar iyi olacak. Bu fuarın altında büyük bir emek var. Fuarın açılışında da hem gençler hem de ak saçlılar var. Bu çalışmanın iş insanlarımıza ve gençlerimize faydalar getireceğine inanıyorum” dedi.

 

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

GELİŞİME KATKI VERECEK

Kocaeli’nin sanayi kapasitesi hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, ulusların bağımsızlığının bilim ve teknolojinin gelişiminden geçtiğini kaydetti. Devletlerin hür ve bağımsız olmasının kaynağının bilim, sanayi ve teknoloji olduğunu ifade eden Yavuz, “Savunma sanayinde geldiğimiz yer asla tesadüf değildir. Yıllarca verilen emeğin eseridir. Yüksek teknoloji ürünler, bilişim, yazılım, sanal gerçeklik çok önemlidir. Bilişimin başkenti olan Kocaeli olarak çok önemli gelişmeler sağlayacağımıza inanıyorum. Kocaeli’nin coğrafi konumu ve gelişiminden yararlanarak fuarcılığın gelişeceğine inanıyorum. Fuarcılık A.Ş’nin kurulmasını taktir ediyorum” dedi.

Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı
Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı

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24 May 2024 - 11:57 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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