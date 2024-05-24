Nisanda 3,6 milyon yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artış göstererek 3 milyon 611 bin 244 oldu.
Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre nisan ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin 28 bin 677'si (0,79) günübirlikçi oldu.
Yabancı ziyaretçi sayısı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,75 artış (10 milyon 654 bin 094) yaşadı.
Bu ziyaretçilerin 85 bin 618'i günübirlik giriş yaptı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.