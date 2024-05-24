Kartepe Sanat Evi’nde 'Nehirden Denize Özgür Filistin'

TÜBİTAK tarafından genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik ederek gelecekte karşılaşacakları problemlere çözümler üretebilen 21. Yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 55’nci lise öğrencileri araştırma projeleri yarışmasına katılan Kartepeli öğrenciler büyük bir başarı elde ettiler.

BİRİNCİ OLDULAR

Kartepeli Azra Berfin Eren (9), Defne Güç (9) ve Elif Berra Eren (11) TÜBİTAK yarışmasına “Gazze Çatışmalarına İlişkin Metaforik Algıları” projesiyle katılarak İstanbul’da yapılan bölge finalinde birinci oldular. Araştırma, Kocaeli’de dört farklı lisede öğrenim gören 109 öğrenci üzerinde geçekleştirildi. Bu etkinlik ile öğrencilerin dünya olaylarına karşı duyarlılıklarını arttırmak, temel değerleri kavramsal olarak anlamlandırmalarına yardımcı olmak hedeflendi ve alınan neticeler itibariyle başarılı olduğu saptandı.

ÖZGÜR FİLİSTİN

Kartepe Sanat Evi’nde çalışma gruplarında ki öğrenciler tarafından hazırlanan eserlerden oluşan sergiyi gezen Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Gazze’de katledilen insanlığa farkındalık sağlamak amacıyla Sanat Evi’mizde eserlerini sergileyen Azra, Elif Berra ve Defne kızlarımın nezdinde sergiye emek veren tüm evlatlarımı yürekten kutluyorum. Sesimizi Filistin için, masum ve çaresiz kardeşlerimiz için yükseltmeye her yerde devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Bülten