'Su Sapanca' doğanın kucağında huzurlu bir tatil vadediyor

SEZONU AÇTI

Güne kuş cıvıltıları ile uyanmak, gün boyunca çam ağaçlarının arasında yürüyüş yapmak, akşamüstü göl kenarında gün batımını izlemek... Sapanca’da bungalovlar, bu eşsiz deneyimler için mükemmel bir başlangıç noktasıdır. Sapanca'nın eşsiz doğası içinde konforlu ve huzurlu bir tatil imkânı sunan yeni bungalov işletmesi Su Sapanca, kapılarını misafirlerine açtı.

DOĞA İLE İÇ İÇE

Su Sapanca; doğayla iç içe, tam korunaklı bahçesi ve müstakil geniş bahçesi ile konuklarına sakin ve yenileyici bir tatil, unutulmaz bir konaklama deneyimi vadediyor. İşletme; doğanın kucağında, gürültüden uzak, huzur dolu bir yaşam ortamıyla cennetin kalbinde, doğaya saygılı bir şekilde inşa edilmiş konaklama seçenekleri sunuyor.

KONFORLU VE DONANIMLI

Her biri modern yaşamın gereksinimleri düşünülerek tasarlanmış bungalovlarda, çift kişilik yataklı olmak üzere iki yatak odası bulunuyor. Yatak odalarından biri loft katı şeklinde tasarlanmış. Ayrıca, salonda çift kişilik yatak olarak kullanılabilen konforlu bir köşe koltuk mevcut...

6 KİŞİLİK BUNGALOVLAR

Toplamda 6 kişiye kadar yatak kapasitesine sahip olan bungalovlar, her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde donatılmış. Misafirlerin konforu için tam donanımlı mutfak, su ısıtıcı, saç kurutma makinesi ve buklet ürünleri (duş jeli, şampuan, kalıp sabun, terlik) sunuluyor. Ayrıca, temiz havlu hizmeti de sağlanmakta.

ÖZEL BAHÇE VE SOSYAL ALANLAR

Bahçesinde 3 metre çapındaki ısıtmalı havuz, ateş çukuru, barbekü, salıncak ve ışıklandırma sistemi ile misafirlerin keyifli vakit geçirmesi amaçlanan tesis, tam korunaklı olup, doğa ile iç içe bir ortam sunuyor.

GÜVENLİK VE KESİNTİSİZ HİZMET

Misafirlerin güvenliği için bahçede güvenlik kamerası ve resepsiyon hizmeti bulunuyor. Ayrıca, ücretsiz Wi-Fi hizmeti de mevcut. Su kesintilerine karşı yedek su deposu ve elektrik kesintilerine karşı jeneratör sistemi ile hizmette kesinti yaşanmaması garanti ediliyor.

MODERN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ

Isıtma doğalgazlı olup, aynı zamanda klimalı sistem de mevcut. Bu sayede yılın her dönemi konforlu bir konaklama mümkün kılınıyor.

KAHVALTI HİZMETİ

Konaklamaların vazgeçilmezi olan kahvaltı hizmeti de sunulan ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Su Sapanca, sunduğu lüks ve konforlu olanaklar ile doğa içinde huzurlu bir tatil arayanların yeni adresi olacak. Her mevsim güzelliğiyle sizi bekleyen Sapanca'da, doğayla yeniden bağ kurmanın, kendinize vakit ayırmanın ve yaşamın koşturmacasından uzaklaşmanın mükemmel bir yolunu keşfedeceksiniz.

Su Sapanca Otel ve Bungalov Evlerde tatil yapmak isteyenler www.susapanca.com web adresinden veya 0 501 254 54 78 numaralı telefondan iletişim kurabilir.

İŞLETMECİ, SUEDA ÇALIŞAN

Su Sapanca Otel ve Bungalov Evleri’nin kuruculuğunu ve işletmeciliğini ODTÜ İngilizce Öğretmenliği ve İşletme Mezunu Sueda Çalışan yapıyor. Turizm konusunda deneyim sahibi olan Çalışan, aynı zamanda Kartepe Yolu üzerinde bulunan Turizm Lisesinde İngilizce öğretmenlik görevini de sürdürüyor. Çalışan, okulda okuyan öğrencilerin turizm sektörüne ara eleman yetişmesinde önemli katkı sunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi