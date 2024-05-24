İspanya'nın Mallorca Adası'nda restoran çöktü: 4 ölü, 16 yaralı

İspanya'ya bağlı Balear adalarının en büyüğü olan turistik Mallorc'da 2 katlı bir restoranın terasında zemin çöktü.
Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Acil servisten yapılan açıklamada, çökme sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yerel polis medyaya yaptığı açıklamada, "Teras muhtemelen aşırı ağırlıktan dolayı çöktü" ifadelerini kullandı.
Polis, çökme nedeninin araştırıldığını da aktardı.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.