CHP İzmit İlçe Örgütüne üç avukat üye oldu

CHP İZMİT’E 3 YENİ AVUKAT ÜYE OLDU
CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde Kocaeli’de üç belediye kazanma başarısı gösterdi. Derince ve Karamürsel AK Parti’den CHP’ye geçerken İzmit’te ise CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet tekrar başkan seçildi. İzmit’in tekrar kazanılmasının ardından İzmit İlçe Başkanlığına üye olmak isteyen sayısında artış yaşanırken son olarak üç yeni avukat partiye üye oldu.
GENÇ AVUKATLAR CHP AİLESİNE KATILDI
CHP İzmit İlçe Başkanlığı’nda yapılan paylaşımda, “Genç avukatlarımız Gülben Demir, Metehan Yılmaz ve Kübra Şahin partimize üye olarak CHP ailesine katıldılar. Yeni üyelerimize rozetlerini ilçe Başkanımız Gökhan Ercan, İzmit Belediyesi Grup Başkanvekilimiz Mehmet Nazım Gençtürk ve ilçe yöneticimiz Bengisu Şentürk takarak hoş geldin dedi.” ifadeleri yer aldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.