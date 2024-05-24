LGS giriş belgeleri yayımlandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Sınav giriş belgelerinin yayımlanmasıyla birlikte LGS sınav yerleri de açıklanmış oldu. Sınav giriş belgeleri, sınav günü öğrencinin sınava gireceği sırada hazır olacak.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezî sınava yönelik sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri ile sınav tedbirlerine ilişkin bilgilere e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden ulaşılabilecek.
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamdan alınacak ve onaylanarak öğrencilere ulaştırılacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan öğrenciler sınav giriş belgelerini bulundukları ülkenin Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilik, başkonsolosluk veya konsolosluklarından alacak ve onaylatacak.
ÖĞRENCİLERİN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
Öğrencilerin sınava gelirken yanlarında fotoğraflı onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerini bulundurması gerekiyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.