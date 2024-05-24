Girişimcilik Zirvesi 'Yapay Zeka' temasıyla gerçekleştirildi

Bu yılki teması "Yapay Zeka ve Girişimcilik" olan " Gebze Teknik Üniversitesi Girişimcilik Zirvesi", 22 Mayıs 2024 tarihinde GTÜ Kongre Merkezi'nde gerçekleşecekti. Zirve, alanında ilgili paydaşlarla birlikte yapay zeka ekosisteminin öncü şirketleri ve girişimcilerini iki oturumda ağırladı. . Türkiye'nin yapay zeka ekosistemine yön veren profesyonellerinin ve geleceğin potansiyel girişimcilerinin bir araya geldiği zirvenin organizasyon komitesi başkanlığını GTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin İnce yürüttü.



Yapay Zeka ve Girişimcilik: GTÜ'de Büyük Buluşma

Zirveye GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Damla Arısan, Prof. Dr. Hasari Çelebi, Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Genel Sekreter Nadir Yıldırım, İşletme Fakültesi yönetimi ve akademisyenleri, öğrenciler, girişimciler, akademisyenler, yatırımcılar ve sektör temsilcileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Girişimcilik Zirvesi'nde yapay zekanın girişimcilik için sunduğu fırsatlara dair kapsamlı bir bakış açısı sunduğu açılış konuşmasında girişimcilik için yapay zekanın önemini vurguladı. Yapay zekanın tarihçesi ve günümüzdeki önemine değinerek her alanda kullanılmaya başlaması ve bu durumun getirdiği fırsatları değerlendirdi.

Yapay zekanın sadece bilgisayar mühendislerinin değil, tüm disiplinlerden insanların ilgi alanına girmesi gerektiğine değinen Rektör Prof. Dr. Mantar, GTÜ’de yapay zeka konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Tüm bölümlerde Yapay Zeka temel derslerinin okutulduğuna ve Yapay Zeka Yüksek Lisans programına farklı disiplinlerden öğrenci alımı yapıldığına dikkat çekti.

Tüm alanlarda olduğu gibi yapay zeka teknolojisinin girişimcilikte de büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Mantar, girişimcilik fırsatları açısından yapay zekanın önemini anlatarak zirveye katılanlara ve etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dekan Prof. Dr. Hüseyin İnce, Gebze Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Girişimcilik Zirvesi'nde, girişimciliğin küresel gelişimine katkı sağlayacak fikir liderleri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirdiğini belirterek amaçlarının girişimciliği desteklemek, başarı hikayelerini yaymak ve ideal iş ortamı oluşturmak için iş birliklerine zemin hazırlamak olduğunu söyledi. "Yapay Zeka ve Girişimcilik" temasıyla yapay zekanın girişimcilikteki önemine vurgu yapmayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. İnce, yapay zekanın sağlık, otomotiv, finans ve eğitim gibi birçok alanda dönüşüm yarattığı ve girişimcilerin bu teknolojiyi kullanarak rekabet avantajı elde edebileceği ifadesinde bulundu.

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç Girişimcilik ve Yapay Zeka etkinliğinde, farklı sektörlerde yapay zekanın kullanımı üzerine sunum gerçekleştirdi. Günümüz yapay zeka teknolojisine yol açan tarihsel gelişime değinerek girişimcilik alanında öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.



Girişimcilik Ekosistemine Önemli Katkılar

Açılış konuşmalarının ardından ilk oturumda, ülkemizdeki girişimcilik ekosisteminin öncü kurum ve kuruluşlarının değerli temsilcileri; girişimcilik ekosisteminde İnovasyon Çağı’nda dijital dönüşümün ve yapay zekâ uygulamalarının ne aşamada olduğu, yapay zekâ tabanlı teknolojik yeniliklerin girişimciliğe fayda sağlayan ve süreçlerini zorlaştıran yönlerinin neler olduğu hakkında bilgiler paylaştı.

GOSB Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Murat Çemberci’nin başkanlığını üstlendiği “Bilim ve Teknoloji Geliştirme” başlıklı ilk oturumda TÜBİTAK Bilgem Yapay Zeka Enstitüsü Başkanı Dr. Mehmet Haklıdır, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ekrem Tüzgen, Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Yusuf Çalık konuşmacı olarak yer aldılar.

İkinci oturumda, teknolojideki dönüşüm sürecini başarıyla yürüterek öncü konumda olan kurumların değerli temsilcileri, yapay zekâ uygulamalarıyla sektörlerinde meydana gelen iş yapma şekilleri, çalışanlardan beklentileri, yönetim anlayışları gibi konulardaki değişimleri ve bu değişimlere yönelik kurumsal adaptasyon süreçlerini paylaşarak teknoloji tabanlı büyümenin sağladığı katkılar üzerine konuşma yaptılar.

GTÜ İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halit Yanıkkaya’nın başkanlığını yürüttüğü “Sektörel Uygulamalar” başlıklı ikinci oturumda konuşmacı isimleri şöyle: İLGE Yapay Zeka Robotik Yazılım Genel Müdürü Sedat Karakaş, İş Bankası Yapay Zeka Fabrikası Yapay Zeka Hızlandırma Programı Koordinatörü Kadir Bulut, Synergia Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ali Cihan Kurt ve Eight Bilgi Teknolojileri Kurucu Ortağı Emir Çubukçu.



GTÜ TTO ve KOSGEB Girişimcileri Ödüllendirdi

Oturumların ardından GTÜ Teknoloji Transfer Ofisi tarafından GTÜ KOSGEB İş Planı Ödül Töreninde girişimcilik ekosisteminde ufuk açıcı girişimleri ve projeleriyle dereceye girenler ödüllendirildi.

Ödül Töreninde, Türkiye ve müttefik ülkelerin insansız hava ihtiyacını karşılamaya yönelik geliştirilmiş daha sessiz ve verimli çalışan pervane sistemi ile Maya Mikro İha sistemi geliştiren Zephyron Anonim Şirketi kurucu ortağı Fatih Cerit’e birincilik, Arıcılıkta meydana gelen ciddi yaşamsal ve finansal zararlara zemin hazırlayan arı hastalıklarının ve zararlılarının günümüz teknolojileri ile erken aşamada tespitini gerçekleştiren, belirtilere göre bakım ve ilaçlama operasyonlarının planlanması, takibi ve kontrolü üzerine çözüm üreten Akıllı Kovan Teknolojileri girişimiyle Tech2bionun kurucusu Dilara Üzünlü’ye ikincilik ve geleneksel enerji üretim sistemlerine kıyasla daha yüksek enerji verimliliği, yakıt esnekliği ve düşük çevresel etkiye sahip olan Katı Yakıt Oksit Hücrelerinin soğuk sinterleme prosesi kullanarak daha ekonomik ve basit bir şekilde üretilmesi ve cihaz olarak tasarlanması iş planıyla Arş. Gör. Tuğçe Ucun’a üçüncülük ödülleri verildi.

Kaynak: Bülten