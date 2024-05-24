CHP İl Başkanlığı’na aday olmuştu: Uğraş Çiftçi'den acı haber

UĞRAŞ ÇİFTÇİ CANINA KIYDI

Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde İl Başkanlığına aday olan ve geçtiğimiz dönem İzmit Rotary Kulübü Başkanlığı yapan 49 yaşındaki Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi intihar etti. Çiftçi’nin Arızlı’da bulunan evinde iple kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Neden intihar ettiği bilinmeyen Çiftçi’nin cenaze bilgileri henüz netleşmedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Çiftçi’nin ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.