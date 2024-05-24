CHP İl Başkanlığı’na aday olmuştu: Uğraş Çiftçi'den acı haber

UĞRAŞ ÇİFTÇİ CANINA KIYDI
Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde İl Başkanlığına aday olan ve geçtiğimiz dönem İzmit Rotary Kulübü Başkanlığı yapan 49 yaşındaki Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi intihar etti. Çiftçi’nin Arızlı’da bulunan evinde iple kendini asarak yaşamına son verdiği öğrenildi. Neden intihar ettiği bilinmeyen Çiftçi’nin cenaze bilgileri henüz netleşmedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Çiftçi’nin ölümü büyük üzüntüye sebep oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mustafa - Allah rahmet eylesin, ailesine sabırlar diliyorum
Mustafa Koç - Çok üzgünüm
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.