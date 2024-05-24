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24 May 2024 - 15:23- Yaşam G:

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor

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Filografi ve epoksi sanatı usta öğreticisi Tuğba Güvendik, hem yetiştirdiği kursiyerler hem de ortaya çıkardığı eserleriyle dikkat çekiyor. Sihirli elleriyle harikalar yaratan Güvendik, her iki sanatın hem rehabilite hem de aile ekonomisine katkı amaçlı tercih edildiğini belirtti.

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor mask
Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor
Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor
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ESERLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Derince Halk Eğitim Merkezi ve Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Merkezi’nde (DER-MEK) filografi ve epoksi sanatı usta öğreticisi olan 41 yaşında Tuğba Güvendik ortaya koyduğu çalışmalarla dikkat çekiyor. Mesleğini en iyi şekilde yerine getiren usta öğretici Güvendik, birbirinden eşsiz ürünler ve yetiştirdiği kursiyerlerle başarıdan başarıya koşuyor. Güvendik’in; ahşap malzeme üzerine çivi çakılması ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirilmesiyle oluşturulan el sanatı olan filografi ile özel şekillerin ve formların oluşturulması için kullanılan bir döküm malzemesi olan epoksi sanatı ile yaptığı eşsiz ürünler sergilerde beğeniye sunuluyor.

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor

EV EKONOMİSİNE KATKISI VAR

Filografi ve epoksi sanatı ile 10 yılı aşkındır uğraşan, son 3 yıldır da usta öğreticilik yapan Tuğba Güvendik’in büyük emek vererek ortaya çıkardığı filografi eseri at figürü, Derince Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr.Osman Aşkın Bak’a dönemin belediye başkanı Zeki Aygün tarafından hediye edilmişti. filografi ve epoksi sanatının aslında rehabilite amaçlı olduğunu belirten Güvendik, bu sanatlarla uğraşanların hem ev ekonomisine katkı sağladığını hem de sanatla uğraşarak rahatladıklarını söyledi.

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor

EPOKSİYİ SANATA ÇEVİRİYORUZ

Şimdiye kadar yüzlerce kişiye eğitim veren usta öğretici Tuğba Güvendik, filografi ve epoksi sanatının aslında rehabilite amaçlı olduğunu belirtti. Güvendik, “Bu sanatlar insanların kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için var. Özünde ikisi de sanat dalı ama insanlara olan etkisi çok farklı. Bizler filografi sanatını stres atmak için yapıyoruz. İnsanlar geliyor ‘çivi sanatı mı?’ diye soruyor, ismi değişik olduğu için akıllarında tutamıyorlar. Epoksinin ise sanayi değil de sanat kısmıyla ilgileniyoruz. Yani epoksiyi sanata çeviriyoruz” dedi.

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor

MALZEMENİN 10 KATI KAZANÇ

Her iki sanatın da ekonomik boyutunun yüksek olduğunu, aile ekonomisine katkısının olduğunu belirten Tuğba Güvendik, “Bizim kurslarımızda satış çok ilgi görüyor. Ciddi anlamda gelir elde eden kursiyerlerimiz var. Dip fiyatımız 900 TL’den başlıyor. 60 bin TL’ye kadar satış olabiliyor. Tabi işçilik süreleri de var. İşçilik yapılan çalışmaya göre değişiyor. Bir bayrak 1 günde yapılabilirken büyük bir tablo ise 2 ayda ancak ortaya çıkıyor. Genel olarak kazanca dönük bir hesap yapacak olursak filografide alınan malzemenin 3 katı, epokside ise 10 katı kazanç elde ediliyor” ifadelerini kullandı.

Sihirli elleriyle harikalar yaratıyor

 

 

 

Kaynak: Haber Merkezi

# HER, Derince

24 May 2024 - 15:23 Kocaeli/ İzmit- Yaşam --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Samet Kansu - Ellerine emeğine sağlık tebrik ediyorum canı gönülden

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Mayıs 16:52

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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