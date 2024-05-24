Derince'de kurban satış yerleri kurayla belirlendi

Türkiye’nin çeşitli illerinden kurban pazarı için gelen satıcıların vatandaşlarla buluştuğu Derince Belediyesi kurban satış alanındaki yerler için Zabıta Müdürlüğü gözetiminde kura çekimi yapıldı. Yenikent Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda satıcılar, çadır yerlerini kendi çektikleri kura ile belirledi. Bayram öncesi gerekli tüm önlemlerin alınacağı hayvan satış alanında, satıcıların ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Derince Belediyesi’nin ilgili birimlerinden oluşacak olan nöbetçi ekiplerin Kurban Bayramı süresince görev yapacağı belirtildi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.