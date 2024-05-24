Hacı adayları dualarla uğurlandı

Fatih Cami avlusunda gerçekleştirilen törende Dilovası Belediye Başkan Ramazan Ömeroğlu, hacı adaylarına hayırlı yolculuklar diledi ve onlarla kısa süre sohbet etti. Duygusal anların yaşandığı programda Ömeroğlu, "Hac ibadeti, Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Bu kutsal yolculuğa çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah ibadetlerini kabul etsin" dedi. Hacı adayları, Başkan Ömeroğlu’nun konuşmasının ardından dualarla uğurlandı. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları, heyecan ve mutluluk içinde uçağa bindi.

Kaynak: İHA