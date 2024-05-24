Derince’de ibadethaneler periyodik olarak temizleniyor

Derince’de bulunan ibadethanelerde temizlik çalışmaları gerçekleştiren Derince Belediyesi ekipleri bu uygulamalarını düzenli olarak sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde ibadethanelerin temizlik ve bakımlarını periyodik olarak sağlayan belediye ekipleri, son olarak Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi’nde çalışmalarda bulundu. Birkaç adımda yapılan çalışmalar kapsamında ekipler insan sağlına zarar vermeyen temizlik ürünlerini kullanıyor. Düzenlemeler kapsamında ilk olarak köpüklenen halılar daha sonra özel ekipmanlar ile durulama ve kurutma işlemlerinden geçiriliyor. İlçe halkının daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için yapılan çalışmalar periyodik olarak sürüyor.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.