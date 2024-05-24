Kocaelispor yönetimi maaşları yatırmadı! Futbolculara milyonluk prim verenler, personele asgari ücreti çok gördü…

10 MAYIS’YA YATACAKTI…

Süper Lig’e çıkma şansını değerlendiremeyen, tüm fırsatları eliyle iten Kocaelispor yönetimi 9 Haziran’da seçime gidiyor. Mevcut Başkan Recep Durul önderliğindeki yönetim bu tarihe kadar görevini resmi olarak sürdürecek. Ancak her kongre süreci öncesinde bilindik sorunlar bu dönemde de yaşanmaya başladı. Her biri iş adamı olan Recep Durul başkanlığındaki Kocaelispor yöneticileri, personeline mayıs ayında yatması gereken maaşlarını yatırmadı.

ASGARİ ÜCRETİ VERMEDİLER

Her ayın 10’unda yatan maaşların mayıs ayının 10’unda yatmaması personeli zora soktu. Çoğu asgari ücretle çalışan personeller 2 haftadır maaşlarını almayı bekliyor. Çorumspor maçı öncesinde her futbolcuya 1’er milyon TL şampiyonluk prim sözü veren Kocaelispor yöneticilerinin asgari ücretle çalışan personeline maaş vermemesi eleştirilere neden oldu. Konunun kamuoyunda yayılması, Kocaelispor markasını da zedeler oldu.