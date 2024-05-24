Kocaelispor yönetimi maaşları yatırmadı! Futbolculara milyonluk prim verenler, personele asgari ücreti çok gördü…

10 MAYIS’YA YATACAKTI…
Süper Lig’e çıkma şansını değerlendiremeyen, tüm fırsatları eliyle iten Kocaelispor yönetimi 9 Haziran’da seçime gidiyor. Mevcut Başkan Recep Durul önderliğindeki yönetim bu tarihe kadar görevini resmi olarak sürdürecek. Ancak her kongre süreci öncesinde bilindik sorunlar bu dönemde de yaşanmaya başladı. Her biri iş adamı olan Recep Durul başkanlığındaki Kocaelispor yöneticileri, personeline mayıs ayında yatması gereken maaşlarını yatırmadı.
ASGARİ ÜCRETİ VERMEDİLER
Her ayın 10’unda yatan maaşların mayıs ayının 10’unda yatmaması personeli zora soktu. Çoğu asgari ücretle çalışan personeller 2 haftadır maaşlarını almayı bekliyor. Çorumspor maçı öncesinde her futbolcuya 1’er milyon TL şampiyonluk prim sözü veren Kocaelispor yöneticilerinin asgari ücretle çalışan personeline maaş vermemesi eleştirilere neden oldu. Konunun kamuoyunda yayılması, Kocaelispor markasını da zedeler oldu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.