İZMEK yılsonu sergileri başlıyor

Kocaeli’nin dört bir yanından başvuru alan İZMEK Kurs Merkezleri, sergi takvimini belirledi. 53 kurs merkezinde, 96 branşta, 208 eğitmen ile hizmet veren İZMEK Kurslarının sergileri 29 Mayıs’ta başlayacak. Son sergi ise, 4 Haziran’da açılacak.
AÇILIŞ NİKOMEDİA’DA
İZMEK’in el sanatlarından oluşan ilk sergisi, 53 usta öğreticinin katılımıyla 29-30-31 Mayıs tarihlerinde Dolphin AVM yanındaki Nikomedia Sanat Galerisi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Görsel sanatlarından oluşan ikinci sergi 4-5-6 Haziran’da yine bu salonda gerçekleştirilecek.
İZMEK’in son sergisi Akmeşe Mahalle Konağı’nda açılacak. El sanatlarından oluşan üçüncü bu üçüncü sergi ise 5-6-7 Haziran tarihlerinde sanatseverleri ağırlayacak. Bu sergiye Ambarcı, Akmeşe, Ortaburun ve Karaabdülbaki’deki kursiyerler eserleriyle katkıda bulunacak. İzmit Belediyesi ve İzmit Halk Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, tüm Kocaeli halkını bu özel sergileri ziyaret etmeye davet ediyor.(
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.