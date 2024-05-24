Çaya zam yolda!

BARDAĞINA 3-4 LİRA ZAM GELECEK

Kocaeli Kahveciler Odası Yönetimi, esnaftan gelen talep üzerine yeni fiyat tarifesini hazırladı ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na (KESOB) sundu. Yeni tarifeye göre kahvehanelerde tavan fiyatı 7 TL olan bir bardak çayın yeni tavan fiyatı 10 TL olacak. Bununla birlikte kahve, oralet, bitki çayı, hazır kahvenin de maksimum satış fiyatları yükselecek. Yeni tarifede çay ocakları ile kahvehanelerde satılan çayın tavan fiyatları aynı olacak. Mevcut tarife ile çay ocaklarındaki çayın tavan fiyatı 6 TL, kahvehanelerde ise 7 TL. Yeni tarifede 2 işletme için de tavan fiyat 10 TL olarak belirlendi. Tarife onaylandığında çay ocağında satılan çaya 4, kahvehanede satılan çaya 3 TL zam gelecek.

BİR YILDA ÇAYLARA DA ZAM GELDİ

Yeni tarife talebiyle ilgili konuşan Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer şunları söyledi:

“- Yeni tarife hazırlandı ve KESOB Yönetim Kurulu’na sunuldu. Yüksek ihtimalle 3 Haziran itibariyle yeni tarife yürürlüğe girecek. Çay artık 10 TL’den satılabilecek, kahvehanelerdeki tavan fiyat ile çay ocaklarındaki tavan fiyatı eşitledik. Diğer ürünlerimizde de ortalama yüzde 30 artış talep ettik. 1 yıl önce tarifeyi almıştık, esnaf da isteyince yapacak bir şey yok. 1 yılda kullandığımız çaylara zam geldi, durum üzerine esnaf odaya zam talebini iletti. Büyük mekânlar çayı 25 TL fiyatla satıyor, biz küçük esnaf hala uygunuz. Esnafın paraya ihtiyacı var, lütfen vatandaşımız da küçük esnafı tercih etsin”