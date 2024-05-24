Memleket Partisi’nde yeni başkan Yalçın Kamışoğlu

Muharrem İnce’nin genel başkanlığındaki Memleket Partisi’nde hareketlilik sürüyor. Seçim sürecinde beklenen çıkışı yakalamayan Memleket Partisi’nde görevden ayrılmalar devam etti.

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerine 9 gün kala istifasını açıklayan Kürşat Gökdemir’in ayrılması sonrası boş kalan Memleket Partisi Kocaeli İl Başkanlığı görevi için atama yapıldı. Genel merkez tarafından Yalçın Kamışoğlu, il başkanı olarak atandı. Son dönemde İzmit Kent Meydanı’ndaki, İl Başkanlığı Binası’nın kapalı olması ile ilgili kısa bir açıklamada bulunan Memleket Partisi İl Başkanı Yalçın Kamışoğlu “İl binası kapalı değil, her gün bir arkadaşımız açıyor. Ayrıca taşınma gibi bir durumumuz da gündemimizde yok. Biz yerimizdeyiz” ifadelerini kullandı.