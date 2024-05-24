DP’de ilçe başkanlığına atama yapıldı

Demokrat Parti (DP) İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, yerel seçim sonrası iş yoğunluğundan dolayı ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. İstifa sonrası DP İzmit İlçe Başkanlığı görevine atama yapıldı. Yeni ilçe başkanı Nisa Özer oldu. Atama sonrası DP Genel Başkan Yardımcısı ve Gençlik Politikaları Başkanı Murat Aydoğdu, Özer’e başarılar diledi. Nisa Özer ise atama sonrası “Bu onur verici görevi şahsıma layık gören Sayın Genel Başkan Yardımcımız Murat Aydoğdu ve tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.