Tut Elimi Projesi'nin lansmanı yapıldı

PROJENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Burçin Çangal ve Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, Yufkacılar, Çikolata, Şeker, Dondurma İmalatı ve Ticareti Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Fatih Aysel'in ortağı olduğu Nutat Çikolata ile Türkiye Eğitim Vakfı (TEV) işbirliğinde Tut Elimi Projesi hayata geçiriliyor. 100 kız öğrencinin eğitim hayatına destek sağlamayı hedefleyen proje için Necati Gençoğlu Kültür Merkezi'nde lansman düzenlendi. KEV Kocaeli Şube Başkanı Derya Kurt ile NUTAT Ortakları Burçin Çangal ve Fatih Aysel işbirliğindeki lansmanda proje detayları açıklandı ve destek istendi. Nutat TEV'e özel kutularla satış yapacak, satışın yüzde 30'u TEV'e bırakılacak.

İNŞALLAH DAHA UZUN SOLUKLU OLUR

Fatih Aysel lansmandaki şunları söyledi: "Şehrin markası olma yolunda ilerliyoruz ve bu hedef doğrultusunda ticaretimizi yapıyoruz. Sosyal projelere destek vermek için de elimizden geleni yapıyoruz. Bugün de 100 kız çocuğumuzun eğitimine katkı sağlayacak olan bir proje için buradayız. Bunu yaparken işin içine çikolatayı kattık. Kızlarımızın eğitim alması çok önemli, biz de kendileri için elimizden geleni yağacağız. Biz TEV için kutular hazırlayacağız ve satışın yüzde 30'u kızlarımız için kullanacağız. Bu projeye 1 yıllık bir proje diye başladık ama inşallah daha uzun soluklu bir proje olur"

BİZE GELDİĞİNDE ÇOK HEYECANLANDIK

TEV Başkanı Derya Kurt, lansmanda yaptığı konuşmada "Artık hayata dair yaşamaya başladım. Ülkede eğitimin ne kadar zor ve ayrıcalık olduğunu gördük. Vakfımız 57'nci yılını kutluyor, 109 öğrenci ile başladığımız burs 280 bini geçti. Bu proje ile 100 öğrencimiz daha bu kervana karışmış olacak. Fatih bey bu proje için bize geldiğinde çpk heyecanlandım. 100 kız öğrenci sizin için bir istatistik olabilir ama benim için 100 hayat demek. Sizler bu çikolataları yerken arkada bir çocuğun hayatı tatlanacak. Ne olur hepimiz taşın altına elimizi koyalım" ifadelerini kullandı.

SİZ ALMAK İSTEYİN BİZ AYAĞINIZA GETİRELİM

Burçin Çangal konuşmasında "Eğitimde eşitliği sağlarsak yaşamda da eşitliği sağlayabiliriz. Biz 100 kız çocuğunun 1 yıllık eğitim ihtiyacını karşılama hedefindeyiz. Biz doğal, el yapımı çikolatalarla bunu sağlayacağız. Kutularımız TEV bursiyerleri tarafından çizildi. 520 gram bir çikolatamız var, 750 TL fiyatı var. 305 gramı 450 TL olan bir çikolata kutumuz var. Bir de 120 gram çikolatamız var, 250 TL fiyata sahip. Çikolataların satışından elde edilen kazancın yüzde 30'u kız çocuklarımızın eğitimine katkı sağlayacak. Siz bu çikolatalardan almak isteyin biz ayağınıza bile getiririz" dedi.