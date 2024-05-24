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24 May 2024 - 17:37- Gündem G:

Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı

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İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya köprüsünün asansörünü pisleten kişinin A.T. olduğu tespit edildi. Şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı mask
Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı
Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı
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GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin halkın ulaşımını kolaylaştırmak, özellikle engelli ve yaşlıların köprülere kolay erişimini sağlamak amacıyla şehre kazandırdığı asansör veya yürüyen merdivenlere zarar verenlerin yaptıkları yanlarına kalmıyor. Büyükşehir’in kent genelinde ve özellikle köprülerle asansörlere yerleştirdiği güvenlik kameraları sayesinde bu kişiler tespit ediliyor. Bu güne kadar asansörlere yazılar yazan, kapılarını kıran ve duvarlarına zarar verenler görülmüştü ancak son olay Kocaeli’yi ve tüm Türkiye’yi şaşkına çevirdi.

Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı

ASANSÖRDE BÜYÜK ABDESTİNİ YAPTI

İzmit Yeni Cuma mevkiindeki Mimar Sinan Yaya Köprüsünde yer alan asansöre binen bir kişinin büyük tuvaletini yaptığı görüldü. Bu görüntüler üzerine harekete geçen Büyükşehir, kameralardan bu kişinin görüntülerini buldu ve güvenlik güçlerine iletti. Polisin yaptığı araştırma sonucunda A.T. isimli söz konusu kişinin Yalova’daki bir tersanede işçi olarak çalıştığı tespit edildi.

Köprüdeki asansöre tuvaletini yapan şahsı polis yakaladı

ŞAHIS TESPİT EDİLDİ, POLİS YAKALADI

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan A.T. savcılığa sevk edildi. Kocaeli genelindeki 86 adet asansör ve 22 adet yürüyen merdiveni 332 adet güvenlik kamerasıyla anlık olarak teknik ve güvenlik açısından takip eden Büyükşehir, halkın günlük kullanım alanlarına bu şekilde zarar veren kişilere karşı bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada göz yummayacaklarını ve bu tip olayları gerçekleştiren kişilerin kameralar aracılığıyla tespit edileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

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24 May 2024 - 17:37 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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