Ereğli mi, Yeşilova mı?

MAÇ AVNİ KALKAVAN’DA
Çeyrek final maçında Vezirçiftliğispor’a 3-2 yenilen Karamürsel Ereğlispor, rakibinin talimatlara uygun olmayan futbolcu oynattığı için Tertip Komitesi’ne itirazda bulunmuştu. Tertip Komitesi, Ereğlispor’un itirazını kabul etti, 3-0 hükmen galip saydı. Ereğlispor, yarı finalde Yeşilovaspor’un rakibi oldu.
FİNAL İÇİN SAHADALAR
Çeyrek finalde Körfez Atılımspor’u 7-0 yenen Yeşilovaspor da yarı finale çıkan bir diğer takım oldu. Bu iki takım bu kez yarı finali geçip finale çıkmak istiyorlar. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak bu önemli maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu önemli maçta ilimizin tecrübeli hakemlerinden Volkan Kırbaş düdük çalacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.