Ereğli mi, Yeşilova mı?

MAÇ AVNİ KALKAVAN’DA

Çeyrek final maçında Vezirçiftliğispor’a 3-2 yenilen Karamürsel Ereğlispor, rakibinin talimatlara uygun olmayan futbolcu oynattığı için Tertip Komitesi’ne itirazda bulunmuştu. Tertip Komitesi, Ereğlispor’un itirazını kabul etti, 3-0 hükmen galip saydı. Ereğlispor, yarı finalde Yeşilovaspor’un rakibi oldu.

FİNAL İÇİN SAHADALAR

Çeyrek finalde Körfez Atılımspor’u 7-0 yenen Yeşilovaspor da yarı finale çıkan bir diğer takım oldu. Bu iki takım bu kez yarı finali geçip finale çıkmak istiyorlar. Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak bu önemli maçın başlama saati 17.00 olarak belirlendi. Bu önemli maçta ilimizin tecrübeli hakemlerinden Volkan Kırbaş düdük çalacak.