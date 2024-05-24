Yenidoğan, Körfez’de final arıyor

ÇAYIROVA BELEDİYE-YENİDOĞAN

1.Küme’ye çıkacak iki takımın daha belirleneceği Play-Off maçlarında yarı final heyecanında Çayırova Belediye Eğitim ile Yenidoğanspor karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Gebze Erbakan Gençlikspor’u 2-1 yenen Çayırova Belediye Eğitimspor ile Üçyoldoğuspor’u 7-0 ile geçen Yenidoğanspor arasındaki maçı kazanan takım ismini finale yazdıracak. Yunus Emre Ece’nin teknik adamlığını yaptığı Yenidoğanspor, bu sezon kadrosunu yeniden oluşturdu, etkili futboluyla dikkat çekiyor.