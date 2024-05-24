Yenidoğan, Körfez’de final arıyor

ÇAYIROVA BELEDİYE-YENİDOĞAN
1.Küme’ye çıkacak iki takımın daha belirleneceği Play-Off maçlarında yarı final heyecanında Çayırova Belediye Eğitim ile Yenidoğanspor karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Gebze Erbakan Gençlikspor’u 2-1 yenen Çayırova Belediye Eğitimspor ile Üçyoldoğuspor’u 7-0 ile geçen Yenidoğanspor arasındaki maçı kazanan takım ismini finale yazdıracak. Yunus Emre Ece’nin teknik adamlığını yaptığı Yenidoğanspor, bu sezon kadrosunu yeniden oluşturdu, etkili futboluyla dikkat çekiyor.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.