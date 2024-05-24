Turgutspor, Derince’de Mollafenari ile oynuyor

TURGUTSPOR MAZİYİ ARIYOR
İlimizin en eski kulüplerinden olan Turgutspor, yıllar sonra yeniden futbolda faaliyetlerine başladı. Kırmızı-Yeşilli ekip, 2.Küme Play-Off çeyrek finalinde Çenesuyu Plajyoluspor’u 1-0 mağlup etmişti. Mollafenarispor ise Gebze grubunda oynadığı çeyrek final maçında Ç.Serhatspor’a 2-0 üstünlük sağlamıştı. Bu iki takım finali çıkmak için Derince Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İlimizin en köklü kulüpleri arasında bulunan Turgutspor, yeniden eski günlerine dönmek istiyor. Kadrosunda Süper Lig ve 1.Küme deneyimli oyuncuları bulunduran Kırmızı-Yeşilli ekip, taraftarının desteğiyle kazanmak istiyor. Derince Stadı’nda 17.00’de başlayacak maçta Mehmet Akif Keskin düdük çalacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.