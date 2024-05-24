Kullarspor final için sahada

RAKİP BEYLİKDÜZÜSPOR
Yalova’da ilk maçından galibiyetle ayrılan Kullarspor, Bursa Arabayaağıspor’u 20.dakikada Eymen Çavdar, 55.dakikada Yiğit Aktaş’ın attığı gollerle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-Siyahlı ekip, grubunda ikinci maçını bugün 14.00’de İstanbul Beylikdüzüspor ile oynayacak. Temsilcimiz, rakibini yenmesi halinde Pazar günü final maçına çıkacak. Kullarspor Koordinatörü Ayhan Özkar, “Amacımız Yalova’dan birinci çıkıp, Türkiye finallerine gitmek olacak. Bunun için önce Beylikdüzüspor takımını yenmek istiyoruz” dedi.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.