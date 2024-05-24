Uzunçiftliksporlu minikler çok mutlu

SON MAÇINDA ARSLANBEY GB’Yİ YENDİ

Son yıllarda altyapısına önem veren takımlarımız arasında yer alan Uzunçiftlikspor, yeniden yapılanmaya gitti. Selim Baytöre Başkanlığındaki ekip, Ulaş Esen ve Gökay Kibar’in teknik adamlığında küçük yaş gruplarında çok başarılı. Mavi-Beyazlı ekip, U-11 yaş grubunda da son maçında takipçilerinden Arslanbey GB’yi 3-2 mağlup etti, grubunu birinci sırada tamamlamayı garantiledi.

KARTEPE ’DE ALTYAPISI EN İYİ KULÜPLERİN BAŞINDA GELİYOR

2021 yılında kulübü devir alan Selim Baytöre ve arkadaşları, sadece futbol okulu ve küçük yaş gruplarında liglere katılıyor. Aynı zamanda kulüpte antrenörlük de yapan Başkan Selim Baytöre, “Geçen yıl da u-11’lerde birinci olduk. Ayrıca U-14 yaş grubunda da Play-Off oynadık. En büyük yaş grubumuz 16. Her yıl üstüne koyarak devam ediyoruz. Bu oyuncu gruplarımızla, üst yaş gruplarında mücadele etmeyi hedefliyoruz” dedi.



U-11 LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Takim Adi O G B M A Y P 1-Uzunçiftlikspor 7 7 0 0 38 10 21 2-F. Sultan Mehmet 7 5 0 2 45 12 15 3-Arslanbey G.B 7 4 2 1 28 11 14 4-Kartepe Belediye 7 5 1 1 21 6 13 5-Maşukiyespor 7 3 0 4 17 26 9 6- Derbentspor 7 2 1 4 16 19 7 7-Sarımeşespor 8 2 0 6 13 33 6 8-Ars. Org. Sanayi 7 1 0 6 6 52 3 9-Ateşspor 7 1 0 6 3 18 0

TOPLU SONUÇLAR

Sarımeşe: 1 Derbentspor: 2

Ars.Organize Sanayi: 0 Fatih Sultan Mehmet: 15

Kartepe Bel: 2 Uzunçiftlikspor: 3

Maşukiyespor: 3 Ateşspor: 0