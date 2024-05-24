Körfez’de minikleri yağmur da durduramadı

TÜTÜNÇİFTLİK VE OLİMPİK KAZANDI
U-11 Ligi Körfez takımlarının yer aldığı G Grubu’nda perşembe akşamı 3 maç vardı. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta Tütünçiftlikspor, Körfez İlçesi Birlikspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sahada oynanan bir diğer maçta da Körfez Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor takımına 2-0 üstünlük sağladı. Önceki akşamın bir diğer mücadelesinde ise Hereke Yıldızspor ile Körfez Vefaspor takımlarının mücadelesi vardı. Bu maçı da Körfez Vefaspor takımı 3-0 kazandı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.