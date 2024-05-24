Körfez’de minikleri yağmur da durduramadı

TÜTÜNÇİFTLİK VE OLİMPİK KAZANDI

U-11 Ligi Körfez takımlarının yer aldığı G Grubu’nda perşembe akşamı 3 maç vardı. Körfez Esentepe Stadı’ndaki maçta Tütünçiftlikspor, Körfez İlçesi Birlikspor’u 3-1 mağlup etti. Bu sahada oynanan bir diğer maçta da Körfez Olimpikspor, Taşköprü Birlikspor takımına 2-0 üstünlük sağladı. Önceki akşamın bir diğer mücadelesinde ise Hereke Yıldızspor ile Körfez Vefaspor takımlarının mücadelesi vardı. Bu maçı da Körfez Vefaspor takımı 3-0 kazandı.