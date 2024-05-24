Candeias istatistiklerde zirvede

HER MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU
Geride kalan sezon Kocaelispor’da 33 futbolcu forma şansı buldu. Tüm maçlarda şans bulan, en çok süre alan isim Candeias oldu. Portekizli futbolcu 3102 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim aynı zamanda attığı 9, yaptığı 7 asistle takımda skora doğrudan en fazla katkı veren isim oldu. Sadece bir maçta görev yapamayan Cihat Çelik en çok süre alan üçüncü isim olurken, 4 maçta yer alamayan Emir en fazla süre alan ikinci futbolcu oldu. Amaral sadece 2 maç kaçırdı.
BEKİRHAN YILDIZ HİÇ SÜRE ALAMADI
Atila ve Yusuf Abdioğlu takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Geride bıraktığımız sezon en az süre alan ise 5 dakikayla devre arasında kiralık gönderilen Okan Eken oldu. Yine devrede giden Serhat ile Emre Nefis 26’şar, Yalçın Kılınç ise 90 dakika şans bulabildi. En dikkat çeken istatistiklerden biri sezon boyunca kadroda yer alan genç futbolcu Bedirhan Yıldız’ın hiç süre alamaması oldu. Üçüncü kaleci Enes ile diğer gençler Yağız Gül ve Yağız Yolcu da hiç şans bulamadı.
Futbolcuların karnesi
Futbolcunun adı Maç sayısı Aldığı süre
Daniel Candeias 35 3.102
Emir Ortakaya 31 2.388
Cihat Çelik 34 2.370
Atila Turan 30 2.179
Joao Amaral 33 2.170
Yusuf Abdioğlu 29 2.087
Gökhan Değirmenci 23 2.070
Burak Öksüz 24 1.996
Oğuz Ceylan 23 1.821
Giorgi Beridze 28 1.669
Douglas Tanque 19 1.611
Barış Alıcı 31 1.265
Mehmet Yılmaz 19 1.174
Harun Tekin 12 1.080
Josip Vukovic 17 1.060
Yusuf Gültekin 16 901
Cem Ekinci 23 900
Ramil Sheydayev 16 829
Christian Kouakou 20 552
Tuncer Duhan Aksu 9 594
Ibrahima Breze Fofana 14 514
Mert Çölgeçen 13 471
Davit Skhirtladze 8 413
Atabey Çiçek 16 367
Mesut Can Tunalı 12 344
Giorgi Kharaishvili 9 323
Onur Atasayar 4 254
Alihan Kubalas 3 181
Haşim Arda Sarman 2 162
Yalçın Kılınç 1 90
Emre Nefiz 1 26
Serhat Doğukan Taşdemir1 26
Okan Eken 1 5
Kaynak: Spor Servisi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.