Candeias istatistiklerde zirvede

HER MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Geride kalan sezon Kocaelispor’da 33 futbolcu forma şansı buldu. Tüm maçlarda şans bulan, en çok süre alan isim Candeias oldu. Portekizli futbolcu 3102 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim aynı zamanda attığı 9, yaptığı 7 asistle takımda skora doğrudan en fazla katkı veren isim oldu. Sadece bir maçta görev yapamayan Cihat Çelik en çok süre alan üçüncü isim olurken, 4 maçta yer alamayan Emir en fazla süre alan ikinci futbolcu oldu. Amaral sadece 2 maç kaçırdı.

BEKİRHAN YILDIZ HİÇ SÜRE ALAMADI

Atila ve Yusuf Abdioğlu takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Geride bıraktığımız sezon en az süre alan ise 5 dakikayla devre arasında kiralık gönderilen Okan Eken oldu. Yine devrede giden Serhat ile Emre Nefis 26’şar, Yalçın Kılınç ise 90 dakika şans bulabildi. En dikkat çeken istatistiklerden biri sezon boyunca kadroda yer alan genç futbolcu Bedirhan Yıldız’ın hiç süre alamaması oldu. Üçüncü kaleci Enes ile diğer gençler Yağız Gül ve Yağız Yolcu da hiç şans bulamadı.

Futbolcuların karnesi

Futbolcunun adı Maç sayısı Aldığı süre

Daniel Candeias 35 3.102

Emir Ortakaya 31 2.388

Cihat Çelik 34 2.370

Atila Turan 30 2.179

Joao Amaral 33 2.170

Yusuf Abdioğlu 29 2.087

Gökhan Değirmenci 23 2.070

Burak Öksüz 24 1.996

Oğuz Ceylan 23 1.821

Giorgi Beridze 28 1.669

Douglas Tanque 19 1.611

Barış Alıcı 31 1.265

Mehmet Yılmaz 19 1.174

Harun Tekin 12 1.080

Josip Vukovic 17 1.060

Yusuf Gültekin 16 901

Cem Ekinci 23 900

Ramil Sheydayev 16 829

Christian Kouakou 20 552

Tuncer Duhan Aksu 9 594

Ibrahima Breze Fofana 14 514

Mert Çölgeçen 13 471

Davit Skhirtladze 8 413

Atabey Çiçek 16 367

Mesut Can Tunalı 12 344

Giorgi Kharaishvili 9 323

Onur Atasayar 4 254

Alihan Kubalas 3 181

Haşim Arda Sarman 2 162

Yalçın Kılınç 1 90

Emre Nefiz 1 26

Serhat Doğukan Taşdemir1 26

Okan Eken 1 5

Kaynak: Spor Servisi