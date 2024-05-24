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Candeias istatistiklerde zirvede

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Performansı çok tartışılan isimler arasında yer alan Portekizli futbolcu geride kalan sezon oynadığı maç sayısı, aldığı süre, asist ve doğrudan gole katkı istatistiklerinde birinci sırada yer aldı.

Candeias istatistiklerde zirvede mask
Candeias istatistiklerde zirvede
Candeias istatistiklerde zirvede
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HER MAÇTA FORMA ŞANSI BULDU

Geride kalan sezon Kocaelispor’da 33 futbolcu forma şansı buldu. Tüm maçlarda şans bulan, en çok süre alan isim Candeias oldu. Portekizli futbolcu 3102 dakika sahada kaldı. Deneyimli isim aynı zamanda attığı 9, yaptığı 7 asistle takımda skora doğrudan en fazla katkı veren isim oldu. Sadece bir maçta görev yapamayan Cihat Çelik en çok süre alan üçüncü isim olurken, 4 maçta yer alamayan Emir en fazla süre alan ikinci futbolcu oldu. Amaral sadece 2 maç kaçırdı.

BEKİRHAN YILDIZ HİÇ SÜRE ALAMADI

 Atila ve Yusuf Abdioğlu takımın en istikrarlı futbolcuları arasında yer aldı. Geride bıraktığımız sezon en az süre alan ise 5 dakikayla devre arasında kiralık gönderilen Okan Eken oldu. Yine devrede giden Serhat ile Emre Nefis 26’şar, Yalçın Kılınç ise 90 dakika şans bulabildi. En dikkat çeken istatistiklerden biri sezon boyunca kadroda yer alan genç futbolcu Bedirhan Yıldız’ın hiç süre alamaması oldu. Üçüncü kaleci Enes ile diğer gençler Yağız Gül ve Yağız Yolcu da hiç şans bulamadı.

 

Candeias istatistiklerde zirvede
Candeias istatistiklerde zirvede
Candeias istatistiklerde zirvede

 

Futbolcuların karnesi

 

Futbolcunun adı             Maç sayısı  Aldığı süre

Daniel Candeias               35          3.102

Emir Ortakaya                 31          2.388

Cihat Çelik                         34          2.370

Atila Turan                        30          2.179

Joao Amaral                     33           2.170

Yusuf Abdioğlu                 29          2.087

Gökhan Değirmenci        23          2.070

Burak Öksüz                      24          1.996    

Oğuz Ceylan                      23          1.821

Giorgi Beridze                   28          1.669

Douglas Tanque               19          1.611

Barış Alıcı                           31          1.265

Mehmet Yılmaz               19          1.174

Harun Tekin                     12          1.080

Josip Vukovic                    17          1.060

Yusuf Gültekin                  16          901

Cem Ekinci                        23          900

Ramil Sheydayev              16          829

Christian Kouakou           20          552

Tuncer Duhan Aksu         9             594

Ibrahima Breze Fofana  14          514

Mert Çölgeçen                 13          471

Davit Skhirtladze              8             413

Atabey Çiçek                    16          367

Mesut Can Tunalı            12          344

Giorgi Kharaishvili            9             323

Onur Atasayar                  4             254

Alihan Kubalas                  3             181

Haşim Arda Sarman        2             162

Yalçın Kılınç                    1               90         

Emre Nefiz                        1             26

Serhat Doğukan Taşdemir1         26

Okan Eken                         1             5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

 

 

 

                               

                                            

                               

                                            

                               

                               

                               

                                            

Kaynak: Spor Servisi

# kocaelispor

24 May 2024 - 19:08 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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