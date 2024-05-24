Çorum FK bizimle kaldı, Bodrum FK finalist oldu

Bodrum FK ile Çorum FK arasındaki maçın normal süresi golsüz eşitlikle bitti. İlk yarıda Çorum FK’nın golü elle oynama gerekçesiyle VAR’ın uyarısıyla iptal edildi. İlk maçın skoru 1-1 olduğu için mücadele uzatmaya gitti. İlk uzatmanın son anlarında Eren atılınca misafir takım 10 kişi kaldı. Uzatmalarda da golsüz eşitlik bozulmayınca sonucu almak için penaltılara geçildi. Penaltılarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Bodrum FK finalist oldu. Bodrum kalecisi 2, Çorum kalecisi bir penaltı kurtardı. Sakaryaspor- Bodrum FK finali 30 Mayıs Perşembe günü Adana’da oynanacak. Süper Lig hayallerine nokta koyan Çorum FK yeni sezonda Kocaelispor ile birlikte 1.Lig’de yoluna devam edecek.