Gollerde 13 futbolcunun imzası var

Giresun deplasmanında 4-1 kazandığımız maçta bir golü rakip kendi kalesine atmıştı. Kalan 47 golde 13 futbolcunun imzası bulunuyor. En çok gol atan isim 21.haftanın ardından takımdan ayrılan Tanpue oldu. Brezilyalı futbolcu ligdeki gol krallığı yarışında ise ilk 10 içinde kendine yer buldu.

Portekizli futbolcu Candeias 6’sı penaltıdan olmak üzere 9 gol attı. Barış, Beridze, Amaral ve Yusuf Cihat gollere en çok katkı veren diğer isimlerdi. En çok asist yapanlar Candeias ile Amaral oldu, onları Barış takip etti. Asist yarışmasında ise Candeias ile Amaral 7’şer gol payıyla birinciliği paylaştı. Barış 6 asist yaptı

Gol ve asistler

Futbolcu Attığı gol Yaptığı asist

Candeias 9 7

Barış 6 6

Tanque 10 1

Amaral 4 7

Beridze 5 1

Yusuf Cihat 4 0

Emir Ortakaya 3 0

Vukovic 1 2

Cem Ekinci 2 0

Kouakou 1 1

Atila 1 1

Ramil 1 0

Yusuf Emre Gültekin 1 0

Oğuz 0 1

Mesut Can 0 1

Atabey Çiçek 0 1

Kaynak: Spor Servisi