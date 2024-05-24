Kola fiyatlarına büyük zam!

Türkiye'de enflasyon nedeniyle birçok sektörde art arda zam haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak, alkollü içeceklerin satış fiyatlarına gelen zammın ardından, Coca Cola ürünlerinde beklenen fiyat artışı gerçekleşti. Coca Cola fiyatlarına zam geldi. 30 TL fiyat bandından satılan Coca Cola'nın 1 litresi artık 35 TL'den satılacak.

TBYD Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, 1 Haziran itibarıyla Coca Cola ürünlerine %12.5 ila %17.5 arasında zam yapılacağını belirtmişti.

Dündar'ın yeni paylaşımında ise, "Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları buna göre coca cola 1 litre çeşitleri 35 ₺ 330 kutu çeşitleri 30 ₺ oldu." ifadelerinde bulundu.

Daha önce duyurduğumuz Coca Cola zamlı ürün satış fiyatları buna göre coca cola 1 litre çeşitleri 35 ₺ 330 kutu çeşitleri 30 ₺ oldu #ZamGeldi https://t.co/lr0IrW9uPl pic.twitter.com/mGHii0AssP — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 23, 2024

Kaynak: Haber Merkezi