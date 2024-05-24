Vatandaşın arsasına habersiz kurban satış yeri mi kuruldu?

Özlem Zorlu konuyla ilgili şunları söyledi:
“- Gölcük Selimiye Mahallesi 109 ada 21 parsel nolu hisseli arsamda beton atmak için ön hazırlık yapıldığını öğrendim. Bilgim, isteğim dışında yapılan işlemi 27 Nisan 2024 tarihinde zabıta müdürlüğümüze bildirdim. Zabıta müdürlüğümüz yapılacak hayvan satış yeri için işlemin durdurulması için gerekilen uyarıların yapıldığını tarafıma bildirmiş olup ilgisinden dolayı da zabıta müdürlüğünün akışına minnettarlığımı sunarım. Zabıta müdürlüğünün uyarılarını hiçe sayıp görevli arkadaşların gitmesinden sonra 109 ada 21 parsel nolu arsama beton atılmıştır. Gerekilen işlemlerin cezai yapılıp durdurulması hususunda gereğini tarafımıza arz ederim.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.