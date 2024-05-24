Vatandaşların mazgallar için talebi var

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, “Uzun süredir bu mahallede ikamet ediyoruz. Burada bulunan mazgal için yaklaşık 3 yıldır gerekli mercilere şikayetlerde bulunduk fakat bir sonuç alamadık. Bu ve bunun gibi mazgallar için bir ekip kurulmalı. Bu konuda yetkililere gazeteniz aracılığıyla seslenmek istedik. Lütfen bu talebimize yetkililer kayıtsız kalmasın.” dedi.