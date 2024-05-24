Okulda sandviç yerken hayatını kaybetti

Olay, Çay Mahallesi’nde bulunan Işık İlkokulu’nda meydana geldi. 2. Sınıf öğrencisi Eftelya Kaymak (8) teneffüste arkadaşlarıyla birlikte sandviç yerken, bir anda nefes borusuna sandviç kaçtı. Eftelya Kaymak’ın
nefes alamadığını fark eden arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. Okulda öğretmenler tarafından müdahale yapılırken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale ile minik Eftelya’yı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen minik kız hayatını kaybetti. Olayı duyan hastaneye gelen ailesi sinir krizleri geçirdi.
Konu ile ilgili olarak geniş çaptı soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.