Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Spor

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finallerine katılacak A Mili Takım'ın geniş kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen listede 35 futbolcu bulunuyor.

A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı mask
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu açıklandı
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kadroya davet edilen oyuncular şöyle:

"Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Mert Müldür (Fenerbahçe), Zeki Çelik (AS Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (AFC Ajax), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Ozan Kabak (TSG 1899 Hoffenheim), Samet Akaydin (Panathinaikos FC), Cenk Özkacar (Valencia CF), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (FC Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (FC Internazionale Milano), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion FC), Orkun Kökçü (SL Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Abdülkadir Ömür (Hull City AFC), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) Yunus Akgün (Leicester City FC), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid CF), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Stade Rennais FC), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (AFC Bournemouth), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yusuf Yazıcı (LOSC Lille)."

Milliler iki özel maç yapacak

A Milli Takım, EURO 2024 turnuvası öncesinde son Avrupa Şampiyonu İtalya ve 2024 Avrupa Şampiyonası finalistlerinden Polonya ile birer özel maç yapacak. 29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek ay-yıldızlılar, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek. 4 Haziran'daki İtalya - Türkiye karşılaşması, Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek milliler, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek.

10 Haziran'daki Polonya-Türkiye karşılaşması, ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.

A Milli Takım ile Ümit Milli Takım beraber kamp yapacak

Öte yandan, A Milli Takım ve Ümit Milli Takım birlikteliğinin güçlendirilmesi adına, her iki takımın teknik heyetlerinin yapmış olduğu ortak çalışma sonrasında, haziran ayında gerçekleştirilecek kamplarda bir dizi yeni uygulamaya gidilecek. A Milli Takım, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takım ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit milliler, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

Avrupa Şampiyonası'nda ilk maç Gürcistan ile

2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda mücadele edecek Türkiye, gruptaki ilk iki maçını Dortmund kentinde 18 Haziran'da Gürcistan, 22 Haziran'da ise Portekiz'e karşı oynayacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran'da Hamburg şehrinde Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: İHA

# yeni, Türkiye, HER, İstanbul, çalışma

24 May 2024 - 21:21 - Spor --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.041.032 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

ERKEK FABRİKA PERSONELİ ARANIYOR

Bünyemizde kadrolu çalıştırılmak üzere ERKEK FABRİKA PERSONELİ aranıyor. *20.000 TL maaş *Dolgun prim *Servis *Kaliteli yemek *Mesai yapmak serb...

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL