Engin Koyun’un eşi kaza yaptı: Çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre: kaza, akşam saatlerinde Körfez ilçesinde meydana geldi.; Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı Engin Koyun'un eşi Ayşe Koyun, kullandığı aracın direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ayşe Koyun, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Umut Alkay - Geçmiş olsun umarım motorsiklet sürücüsü kardeşimizin bir mağduriyeti olmaz ve sağlı yerindedir. Zira haber sadece kazayı yapan hanımefendinin ve görseli üzerinden yapılmış.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.