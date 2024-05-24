Kocaeli'de üst geçitteki asansöre tuvaletini yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

İzmit geçişinde bulunan üst geçitteki asansörün pislendiğini belirleyen ekipler, bölgeye gitti.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, asansöre binen bir kişinin tuvaletini yaptığını tespit etti.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bunun üzerine ilgili kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kişinin kimliğini tespit eden polis ekipleri, olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli A.T'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, halkın ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla kente kazandırılan asansör ve yürüyen merdivenlere zarar verenlerin yaptıklarının yanlarına kalmadığı belirtildi.
Güvenlik kameralarıyla bu kişilerin tespit edildiği kaydedilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin halkın günlük kullanım alanlarına bu şekilde zarar veren kişilere karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göz yummayacağı bildirildi.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.