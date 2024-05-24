İki ailenin kavgasında 4 kişi yaralandı

Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.