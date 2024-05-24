Telefon tartışmasında ortalık karıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Körfez’de yaşanan olayda akşam saat 22:00 sularında Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi.
Akşam saatlerinde iki aile arasında bir telefon konuşması yüzden çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanırken akrabalarında kavgaya karışmasıyla 3 kişi darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, evlerin çevresinde güvenlik alanı oluşturuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.