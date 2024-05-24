Telefon tartışmasında ortalık karıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgi ve iddialara göre olay, Körfez’de yaşanan olayda akşam saat 22:00 sularında Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi.

Akşam saatlerinde iki aile arasında bir telefon konuşması yüzden çıkan kavgada, bir kişi bıçaklanırken akrabalarında kavgaya karışmasıyla 3 kişi darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgayı ayırırken, evlerin çevresinde güvenlik alanı oluşturuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.