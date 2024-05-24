28 Haziran ASM, yeni yerde hizmete başladı

12 BİN 500 TL KİRA ARTIŞI

İzmit 28 Haziran Aile Sağlığı Merkezi (ASM), Eski İstanbul Yolu Caddesi No: 54 adresinde yer alan binanın giriş katında kiracı olarak hizmet veriyordu. Yıllardır bu adreste hizmet veren ASM, geçtiğimiz yıl mal sahibinden gelen kira artış talebiyle sıkıntılı günler geçirdi. 2 bin 500 TL olan kira bedeli 15 bin TL’ye çıkarılmak istenince ASM için yer arayışı başladı. Yeni yer bulunamaması sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ASM’ye yeni hizmet binası inşa etmek için kolları sıvadı.

4 AYDA İNŞAAT TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale sürecinin tamamlanmasıyla 28 Haziran Mahallesi Bayram Aslan Sokak’a komşu Mevlana Kültür Merkezi’nin yanındaki bölgede yeni hizmet binası için çalışmalar başladı. Ocak ayında başlayan inşaat çalışmalarında hızla hareket edilirken tek katlı yeni hizmet binası yaklaşık 4 ayda inşa edildi. 170 metrekare alana inşa edilen, içerisinde 4 doktor odası bulunan yeni binada sağlık hizmeti verilmeye de başlandı. Bölge halkı, ASM’nin mahalle içerisinde daha merkezi bir noktaya gelmesinden memnun.