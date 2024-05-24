Milli İrade Meydanı inşaatı yeniden başlıyor

ALT YÜKLENİCİ İŞİ BIRAKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl çalışmaları başlayan Milli İrade Meydanı projesi yeniden başladı.

Ramazan Bayramının ardından ihaleyi alan Yaşar Konut’un alt taşeronunun çalışmaları bırakması üzerine bitme noktasına gelen proje durmuştu. İhale iptali için Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları hazırladı. Ancak Yaşar Konut, alt taşeronunun gitmesinin ardından projeyi bitirmek ve 13 milyonluk teminatını yakmamak için çalışmayı yeniden başlattı. Firma kısa zamanda projeyi tamamlayarak teslim edecek.

KALAN KISIMLARI YAPACAK

Milli İrade Meydanı 50 dönümlük alanı ile dünyanın en büyük meydanları arasına girmeye hazırlanıyor. Ramazan bayramının ardından inşaat çalışmaları duran projenin tamamlanması için Yaşar Konut yeniden çalışmalara başladı. 2 ay gibi kısa zamanda projenin kalan bölümlerini tamamlamayı planlayan firma oluşturduğu yeni ekip ile meydanda çalışmalara başladı. Kapalı alanların camlarını takıp, tavanlarını tamamlayacak olan firma çimlerin serilmediği bölümlerde çimleri sererek çalışmayı tamamlayacak.

ANTİKKAPI YA İŞLETECEK, YA KİRALAYACAK

Seçim öncesi tamamlanan meydanın 350 araçlık otoparkı şu anda kullanılır durumda. Firmanın projeyi bitirmesinin ardından kapalı restoran ve kafeleri Antikkapı A.Ş ya kiralayacak, ya da kendi işletecek. Ancak bu meydanda çok bilinen kahve markalarının birinin de yer alması bekleniyor. Kafe ve restoran dışında alanda 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu ve kafe yapıları ile birlikte 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan yer alıyor.

TEMİNATI YAKMAMAK İÇİN- Ramazan Bayramı sonrası taşeron firmanın işi bırakması sonrası çalışmaların durduğu Milli İrade Meydanı’nda işler tekrar hızlandı. Yaşar Konut, teminatı yakmamak için işi 2 ayda bitirip teslim edecek.

SÜS HAVUZLARI- Milli İrade Meydanı’nda çim serimi büyük oranda tamamlandı. Meydanın bazı bölümlerinde de süs havuzları yer alacak.

CAMLAR TAKILDI- Meydanda dükkanların, işyerlerinin bulunduğu alanların büyük bölümünde camlar takıldı. Kalan bölümdeki eksikleri firma iki ay içinde tamamlayıp teslim edecek.

DAHA EKSİK VAR- Projede farklı alanlardaki eksikler, oyun alanları, fitness alanlarındaki eksiklikler de bir an önce tamamlanacak.