Doğu Kışla’daki heykele bakım gerekiyor

Yıllar önce, askeri alanı temsilen Doğu Kışla Gençlik Parkı’nın içerisine konulan heykel, zaman içinde hiç bakım görmedi. Boyası aşınan, kötü bir hay alan ve bölgeye yakışmayan bu heykelin biran önce bakıma alınması ve Doğu Kışla’ya yakışır bir şekle sokulması gerekiyor. Yetkililerin bu konuyla ilgilenmesi isteniyor.