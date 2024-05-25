İYİ Parti İzmit’te genel başkan Akşener kaldı

Değiştirilen tabelada İYİ Parti İzmit İlçe Başkanlığı ibaresi ile dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in de silüeti yer almıştı. 31 Mart yerel seçimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşayan İYİ Parti olağanüstü bir genel kurula gitmişti. 28 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek genel kurulda İYİ Parti Genel Başkanı olarak Müsavat Dervişoğlu seçildi. Genel başkanın değişmesi sonrasında İYİ Parti İzmit’in tabelasında ise Meral Akşener’in fotoğrafı kaldırılmadı. İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan’ın da istifa ettiği İzmit teşkilatında belirsizlik devam ediyor.