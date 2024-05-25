Çevreyi kirletenlere ağır ceza kesilecek!

İzmit Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “İzmit Belediyesi olarak, kentimizin temizliği ve çevre sağlığını korumak amacıyla önemli bir adım atıyoruz. Daha önce yapılan anket çalışmalarında çevreyi, parkları ve ortak kullanım alanlarını kirletenlere karşı cezai yaptırımlar uygulanması konusunda vatandaşlarımızın büyük bir desteğini aldık. Bu doğrultuda, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir İzmit bırakmak amacıyla yeni bir cezai yaptırım sürecini başlatıyoruz.

HEDEF CEZADAN ÇOK, DUYARLILIĞA TEŞVİK

Bu uygulama kapsamında, çevreyi kasıtlı olarak kirleten, parklarımızı ve yeşil alanlarımızı hor kullanan, gelişigüzel çöp atan kişilere yönelik çok katı cezalar uygulanacaktır. Zabıta ekiplerimiz ve ilgili tüm müdürlüklerimiz, bu konuda önceden bilgilendirilmiş ve gerekli önlemleri almıştır. Amacımız, cezalandırmaktan ziyade, vatandaşlarımızı daha duyarlı ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye teşviktir. Hep birlikte daha temiz ve yaşanabilir bir İzmit için çalışmalıyız. Bu konuda göstereceğiniz anlayış ve destek için şimdiden teşekkür ederiz.”