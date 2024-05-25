Emrah Dursun, Asya Şampiyonlar Ligi finalinde

Al Ain ile Yokohama Marinos takımları arasında oynanacak olan final maçı TSİ ile saat 19.00'da başlayacak. Son olarak İHA bünyesinde görev yapan Emrah Dursun; Dubai’deki final maçını Türkiye'den takip edecek olan tek gazeteci de olacak. Gebzeli bir başka gazeteci Mesut Işık da, geçen yıl Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nı yerinde takip etme şansını yakalamıştı.