Benzine indirim geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.
Motorinde ise fiyat değişikliği olmadı.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
Kocaeli’de motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.