Eylül ayında gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde İl Başkanlığına aday olan ve geçtiğimiz dönem İzmit Rotary Kulübü Başkanlığı yapan 49 yaşındaki Makine Mühendisi Uğraş Çiftçi 24 Mayıs Cuma günü Arızlı’da bulunan evinde intihar etti. Çiftçi, 25 Mayıs Cumartesi (bugün) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit’te toprağa verilecek.
Uğraş Çiftçi son yolculuğuna uğurlanacak
24 Mayıs tarihinde evinde yaşamına son veren Uğraş Çiftçi'nin cenazesi 25 Mayıs Cumartesi (bugün) Fevziye Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
25 May 2024 - 08:55 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma Yazdır
Mahreç Yavuz Solmaz
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.