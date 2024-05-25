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Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek

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KO-MEK Darıca ilçe sergisinin açılışına katılan Başkan Büyükakın, tarımsal alanda üretim yapmak isteyen kadın çiftçilere tam destek sözü verdi.

Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek mask
Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek
Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) Darıca ilçe sergi açılışına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın burada yaptığı konuşmada kadın çiftçilere sera desteği sözü verdi. Başkan Büyükakın konuşmasında, ‘’Kadınların kooperatif kurarak dikey veya topraksız tarım yapmaları halinde, seraları hibe olarak kuracağımızı taahhüt ediyoruz. Su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayacak bu proje, kadınların üretim sürecine katkısını artırırken, ürünlerden de yüksek verim elde edilmesini sağlayacak. Seralardan elde edilecek ürünlerin belli bir miktarı, kadın girişimcilerimize destek amaçlı alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak’’ ifadesini kullandı.

 

Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek

KOOPERATİF KURAN KADINLARA TAM DESTEK

Konuşmasının devamında, ‘’7 kadın üretici bir araya gelin tarla sizden destek bizden’’ diyen Başkan Büyükakın, “Siz üretmek için bir araya gelin biz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak seranızı sıfırdan tam destek vererek kurup size verelim. Buralarda yapılacak olan dikey ya da topraksız tarım sayesinde hem üretim olacak hem de kadın üreticilerimiz ekonomilerine katkı sağlamış olacaklar” dedi.

 

Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek

KIRSAL KALKINMA VE PAZAR DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜN

Büyükşehir tarafından tam destekle kurulacak modern seralarda üreticilerin modern seralarda üretim yaparak pazar değeri yüksek ürün elde etmeleri ve aynı zamanda kırsalda ikamet eden vatandaşların gelir düzeyinin iyileştirilmesi, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve tarımsal ürünlerinin daha iyi değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek
Büyükakın’dan kadın üreticiye tam destek

Kaynak: Bülten

# Kocaeli, ilçe, Büyükşehir, proje, başkan

25 May 2024 - 09:07 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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