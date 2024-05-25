Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Dünya

İsrail ile Hamas arasında ateşkes olacak mı?

ABONE OL Google News Sayfamız

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail, ABD ve Katar'dan yetkililerin İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılması ve taraflar arasındaki esir değişimini görüşmek üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldiğini duyurdu. Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

İsrail ile Hamas arasında ateşkes olacak mı? mask
ABONE OL Google News Sayfamız

KAN’ın haberine göre, Mossad Direktörü David Barnea’nın Paris’te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için görüştü.

Haberde, Barnea, Burns ve Al Sani'nin Paris'teki görüşmeleri sırasında “esir takası için yenilenmiş bir anlaşmayı teşvik etmek amacıyla  İsrail ile Hamas arasındaki görüşmelerin genel hatlarını formüle etmek” için çalışacakları belirtildi.

İsrail savaş konseyindeki bakanlar Beny Gantz ile Gadi Eizenkot ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’ın yanı sıra İsrail’in tüm güvenlik ve askeri birimlerinin (ordu, Mossad ve Şin-Bet/Şabak) başkanlarının Hamas ile bir anlaşmanın yapılması gerektiğini söyledikleri aktarılan haberde, buna rağmen anlaşmaya ilişkin İsrail'in Hamas'la ihtilaflı konulardaki tutumuna bağlı kalmakta ısrarcı olduğu kaydedildi.

Times Of Israel gazetesinde dün yer alan haberde, CIA Direktörü Burns'un, Tel Aviv yönetimiyle Hamas arasındaki esir takası müzakerelerini yeniden canlandırmak için Mossad Direktörü Barnea ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile görüşeceği belirtilmişti.

Görüşmenin tam tarihi ve hangi ülkede yapılacağına ilişkin detay verilmeyen haberde, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in söz konusu görüşmeye katılıp katılmayacağının ise bilinmediği ifade edilmişti.

İsrail Savaş Kabinesinin 22 Mayıs’ta düzenlenen ve 5 saat süren toplantıda, müzakere heyetine, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve esir takası anlaşması yapılması için görüşmelere devam etme talimatı verdiği bildirilmişti.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNE ONAY VERMİŞTİ

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas'ın elinde 128 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

# ifade, İsrail

25 May 2024 - 09:19 - Dünya --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 8.986.068 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KARTEPE YEMEK, SERVİS ELEMANI ARIYOR

Yemek dağıtımı yaptığımız Faraero fabrikamıza 3 vardiya çalışacak SERVİS ELEMANI aramaktayız.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 681...

HALDIZ İNŞAAT’A KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

*E sınıfı sürücü belgesi, SRC 4, psikoteknik ve dijital sürücü kartına sahip, *En az iki yıl kamyon şoförlüğü tecrübesi olan Başvuru: 0262 349 66 58...

ÇATI USTASI

*Çatı yapımı, *Teras kaplama, *Kiremit aktarımı, *Oluk temizliği itina ile yapılır. Hüseyin Usta Tel: 0544 655 23 40

BAY ELEMAN ARANIYOR

Otogar emanet yanı umumi WC’de gece çalışacak, BAY ELEMAN aranıyor. Tel: 0507 699 25 68

ÖN MUHASEBE ELEMANI ARANIYOR

4 S Bakım onarım servisine, ÖN MUHASEBE PERSONELİ alınacaktır. Adres: Fenni muayene istasyonu yanı Kartepe / Kocaeli. Tel: 0532 683 80 56

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu, deneyimli ve yetiştirilmek üzere KAMYON VE TIR ŞOF...

ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, ÇAYCI, BULAŞIKÇI, IZGARACI alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0533 348 88 71

EVDEN EVE ASANSÖRLÜ NAKLİYAT

Şehir içi ve şehirler arası Derince merkez EMİRHAN NAKLİYAT Tel: 0532 552 94 77 0533 261 45 90

MENEMENCİ ALAATTİN'E PERSONEL ARANIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli Otoyol Hizmet Tesisi’nde bulunan MENEMENCİ ALAATTİN’de görevlendirilmek üzere *BAY-BAYAN GARSON, *KASİYER, *KOMİ, *...

BEDEN İŞÇİSİ ARANIYOR

Kocaeli / Kartepe şubemizde çalıştırılmak üzere, YÜKLEME ve BOŞALTMA YAPABİLECEK, BEDEN İŞÇİSİ personel alınacaktır. Tel: 0534 274 06 48

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL