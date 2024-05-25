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25 May 2024 - 09:42- Gündem G:

İkizek: Kamuda servisin kaldırılması esnafı etkiler

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Açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri kapsamında, toplu taşıma olan yerlerde personel servislerinin kaldıracağı ilan edilmişti. Kararla ilgili konuşan Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek, “Esnaf kamuda servisin kaldırılmasından olumsuz etkilenir” dedi.

Muhammet Emin Can
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İkizek: Kamuda servisin kaldırılması esnafı etkiler mask
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EN FAZLA YÜZDE 2’Sİ KADAR

Birkaç yıldır kendisini gösteren ekonomik sorunlar ve yüksek enflasyonun ortadan kalkması için hükümet tarafından birçok adım atılıyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 13 Mayıs’ta Kamuda Tasarruf Tedbirleri’ni açıkladı. Bu kapsamda toplu taşımanın olduğu yerlerde kamudaki personel servislerinin kaldırılacağı ilan edildi. Tepkileri beraberinde getiren kararla ilgili Kocaeli Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Şenol İkizek konuştu. İkizek, “Kocaeli sanayi kenti, memur kenti değil. Kentteki kamu servisi oranı servislerin en fazla yüzde 2’si kadar.

KALDIRILIRSA HİÇ İYİ OLMAZ

Karar daha çok İstanbul ve Ankara’daki arkadaşlarımızı etkileyecek ama ‘Az etkileneceğiz’ diyerek susamayız. Sendikalar ile görüşüldüğünde, ‘Servis hakkı toplu sözleşmeyle elde edildi’ ifadesi üzerinde duruldu. Bu sebeple servislerin kalkmayacağı ama bir hat üzerindeki kamu personeli için bir servis aracı kullanılacağı düşünülüyor yani servisler azaltılacak. Kaldırılması yerine bu daha mantıklı bir karar, en azından 10 yerine 3 esnaf etkilenir. Etkilenecek arkadaşlarımız için elimizden geleni yaparız çünkü durumun farkındayız. Kocaeli’de yaklaşık 200 esnaf kamuda servisin kaldırılmasından etkilenir. Esnaf kefalet faiz oranı artışları işleri zor hale getirdi, kamuda servis kalkarsa zor bir sürece girilir.

ARAÇLARIYLA TRAFİĞE ÇIKACAKLAR

Servisçilik bitme noktasına gelebilir. Buna karşı ayakta kalmaya çalışan esnaf, okul servis ücreti konusunda zam talep edecektir. Tasarrufta servis en alttaki konulardan ve akla ilk gelen olması mantıklı değil. Servisler kalktığında trafik yoğunluğu fazla olan Kocaeli’nin ne hale geleceğini düşünemiyorum çünkü servis kullanan kamu personeli kendi aracıyla trafiğe çıkacak. Kamu personeline toplu taşıma için kartlar verileceği söyleniyor ama işe gidiş ve geliş saatlerinde toplu taşıma zaten maksimum doluluk oranına ulaşıyor. Dolu olunca yolcu alınmayacak ve personel işine, evine daha da geç gidecek” dedi.

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25 May 2024 - 09:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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