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- Ekonomi

Altın fiyatları tekrar düşüşte

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Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Yatırımcıların güvenli limanı altın, hafta boyunca değer kaybetmesinin ardından kısa bir süre yukarı doğru ivme göstermişti ancak fiyatlar tekrar düşmeye başladı.

Altın fiyatları tekrar düşüşte mask
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Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle risk algısının arttığı görüldü.

ABD'de açıklanan makroekonomik göstergeler, güçlü sinyaller vermeye devam ederken Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiği yönündeki sözle yönlendirmelerini de destekledi.

Dün açıklanan verilere göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 18 Mayıs ile biten haftada 215 binle beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın da ABD'de istihdam büyümesi yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.

Söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gitme ihtimalinin yüzde 48'e gerilediğini belirten analistler, Bankanın faiz indirimine başlama olasılığının kasım için yüzde 65 ve aralık için yüzde 85 ihtimalle fiyatlandığını ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 430 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, 25 Mayıs 2024 günü çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 424 liradan yaparken; 25 Mayıs Cumartesi günü saat 2 bin 417 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 964 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 868 TL'den alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.417,74

Satış: 2.418,47

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.333,03

Satış: 2.334,62

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.868,38

Satış: 3.954,19

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.473,54

Satış: 15.768,39

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.712,59

Satış: 7.908,38

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.306,47

Satış: 1.724,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.218,51

Satış: 2.345,77

Kaynak: Habertürk

# ifade, para

25 May 2024 - 09:47 - Ekonomi --- Okunma

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